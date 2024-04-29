Проведение COP29 в Азербайджане откроет широкие возможности для притока "зеленых" инвестиций

Проведение COP29 в Азербайджане откроет широкие возможности для притока иностранных инвестиций в производство "зеленой энергии".

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

"Азербайджан известен в мире и как страна, где успешно проводятся международные мероприятия. Это также позволило нам донести до мира реалии страны. Те, кто посещает Азербайджан, ближе узнают страну и ее жителей, рассказывают правду об Азербайджане в своих странах, разрушая мифы негативной пропаганды", - сказал он.

Ф.Юсифов отметил, что за последние 20 лет, используя эти платформы, Азербайджан донес до всего мира правду о Карабахе.

"То, что в конце этого года мы примем такое крупное мероприятие, как COP29, означает, что в дни его проведения внимание всего мира вновь будет приковано к Азербайджану и его столице - Баку. Проведение этого форума в Азербайджане также откроет широкие возможности для притока иностранных инвестиций в производство "зеленой" энергии в Азербайджане", - отметил он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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