Наращивание ВИЭ позволит Азербайджану увеличить поставки энергоресурсов в Европу

Журнал Journal of Petroleum Technology (JPT), который издается международным Обществом инженеров-нефтяников (Society of Petroleum Engineers - SPE), опубликовал большую статью, написанную для JPT известным американским публицистом Пэтом Дэвисом Шимчаком и посвященную развитию энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, в публикации под заголовком "Азербайджан - страна негасимого огня", в частности, отмечается: "В то время, как Азербайджан готовится принять COP29, JPT оглядывается на путь к процветанию, которого страна достигла благодаря своим огромным запасам нефти и газа и уникальному географическому расположению вдоль древнего Шелкового пути, по которому сегодня проходят трубопроводы, доставляющие газ и нефть из глубин Каспийского моря в Европу".

Журнал подробно освещает основные этапы развития национальной нефтяной индустрии и перечисляет самые впечатляющие успехи страны в этой области. Пэт Дэвис Шимчак напоминает, что именно в Азербайджане впервые в мире нефтяная скважина была пробурена механическим способом и что в конце 1940-х годов Азербайджан первым в мире стал добывать нефть на море.

Она подчеркивает особое значение контракта, заключенного в 1994 году на разведку, разработку и добычу нефти с блока месторождений "Азери"-"Чираг"-"Глубоководная часть Гюнешли" (АЧГ). "Контракт века" стал первым соглашением, подписанным Азербайджаном с ведущими нефтяными компаниями мира.

В публикации указывается, что открытие крупнейшего месторождения природного газа "Шахдениз" и подписание соглашения о разведке, разработке и добыче с этого месторождения положили начало новому этапу развития национальной энергетической отрасли. "А после того, как в 2007 году началась подача коммерческого газа в Грузию и Турцию по Южнокавказскому трубопроводу, Азербайджан превратился в поставщика газа в Европу и открыл для себя новую страницу в энергетической индустрии", - говорится в статье.

Особое внимание автор уделяет успехам страны в переходе к зеленой энергетике. Он подчеркивает, что Азербайджан развивает производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и наращивает производство ветровой и солнечной энергии, что, в свою очередь, позволит увеличить поставки природного газа и других энергоресурсов в Европу.

По оценкам Всемирного банка, к 2040 году Азербайджан сможет производить 7 ГВт электроэнергии благодаря установке ветровых электростанций на Каспии. Соглашения о реализации амбициозных проектов по производству энергии из ВИЭ достигнуты с рядом крупнейших мировых компаний, в том числе с BP - долгосрочным партнером Азербайджана, а также с ACWA Power Королевства Саудовской Аравии и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мир будет другим, когда гости со всего мира соберутся в Баку на конференцию СОР29", которая пройдет "через 30 лет после того, как Азербайджан восстал, как феникс из пепла, после распада Советского Союза", - пишет в заключение Пэт Дэвис Шимчак.

Отметим, что Journal of Petroleum Technology издается с 1949 года. Это главный журнал Общества инженеров-нефтяников, рассказывающий о технологических достижениях в области разведки и добычи нефти, а также о самой организации. На сайте JPT публикуются журналы Oil and Gas Facilities, Data Science and Digital Engineering и HSE Now.

