Министр финансов США Джанет Йеллен считает снижение доли американских долларов в мировой экономике одним из своих главных страхов. Об этом пишет издание Asia Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с таким заявлением министр выступила на слушаниях в Конгрессе 9 июля. При этом оно не приводит каких-либо цитат Йеллен с этого мероприятия.

Это признание министра контрастирует с ее прежними оценками, когда она отрицала, что санкционная политика США против РФ ведет к потере долларом своего статуса, пишет издание. Так, в 2022 году она говорила, что не считает, что у доллара есть серьезные конкуренты и его не будет "долгое время".

Аналитик Стивен Джен из Eurizon SLJ Capital согласился, что к 2022-2023 снижение доли доллара в международных расчетах ускорилось. По состоянию на 2023 год она составляет 58% в сравнении с 73% в 2011 году.

"Доллар в 2022 году пережил умопомрачительное падение его рыночной доли как резервной валюты, предположительно, вследствие агрессивного использования санкций. Экстраординарные меры, принятые США и их союзниками против России, ввели в замешательство страны, имеющие значительные валютные резервы", - заявил Джен.

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