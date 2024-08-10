Немецкая промышленность парализуется

Отсутствие заказов и падение экспорта ставят Германию в конец списка по темпам роста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкий новостной портал Tagesschau, Германия с ее энергоемкой промышленностью и нехваткой сырья особенно пострадала от стремительного роста цен на энергоносители.

Такие крупные корпорации, как BASF закрывают заводы, потому что руководство больше не верит, что она может эффективно производить основные химические вещества. Наблюдается тенденция деиндустриализации.

Объем заказов у немецких машиностроительных и инжиниринговых компаний в первой половине 2024 года сократился, по данным отраслевой ассоциации VDMA на 12 проц год к году в реальном выражении.

Особенно резко снизились заказы из самой Германии - на 18 проц. Заказы от зарубежных компаний упали на 9 проц. Страдают и металлургические корпорации, поскольку спрос на их продукцию также падает.

По словам представителя фондовой компании Union Investment Арне Раутенберга, промышленное производство падает с 2017 года. Каждая вторая компания жалуется не только на высокие цены на энергоносители, но и на нехватку квалифицированной рабочей силы и высокие бюрократические препятствия.

Политические неудачи, с одной стороны, и экономические изменения, с другой, отодвинули немецкую экономику на второй план, отмечает Эрик Хейманн от аналитического центра Deutsche Bank.

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