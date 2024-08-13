Выросло число налогоплательщиков в Азербайджане

Общее количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 92 407 единиц (6,3 процента), в том числе количество физических лиц выросло на 78 597 единиц (6,1 процента), а количество юридических лиц увеличилось на 13 810 единиц (7,4 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, на 1 августа 2024 года из 1 562 960 налогоплательщиков, состоящих на учете, 87,2 процента составили физические лица, а 12,8 процента - юридические лица и иные организации.

"К 1 августа количество зарегистрированных коммерческих организаций составило 183 528 единиц, что на 8,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За 7 месяцев 2024 года 7 426 единиц коммерческих организаций прошли государственную регистрацию, из которых 6 616 (89,1 процента) предприятий с местными инвестициями и 810 (10,9 процента) предприятий с иностранными инвестициями. 5 985 (80,6 процента) коммерческих организаций, прошедших государственную регистрацию, были зарегистрированы в электронном виде, из них 4 832 - на основании заявок, сделанных с помощью Asan Imza, 1 140 - с помощью нового метода (finkod + номер мобильного телефона) и 13 - с помощью цифровой подписи "SİMA".

По состоянию на 1 августа число активных плательщиков НДС в составе зарегистрированных коммерческих организаций составило 38 101 единицу, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 15,7 процента. Удельный вес плательщиков НДС в общем учете составил 32,0 процента.

91,1 процента зарегистрированных коммерческих юридических лиц были созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью, 1,2 процента - акционерных обществ, 1,1 процента - кооперативов и т. д.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года количество активных коммерческих организаций увеличилось на 11,2 процента", - говорится в сообщении госслужбы.

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