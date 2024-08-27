Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией

В 2023 году взаимный торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 8 миллиардов долларов США.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Стороны довольны этим показателем", - сказал он.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что его встреча с Хаканом Фиданом была плодотворной, и выразил уверенность в том, что переговоры в ближайшее время принесут положительный результат.

Кроме того, он пригласил турецкого коллегу Хакана Фидана посетить Азербайджан.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.

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