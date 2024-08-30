Google вливает сотни миллионов в Уругвай

Компания Google построит в городе Канелонес новый дата-центр стоимостью $850 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент подразделения Google Cloud в Латинской Америке Эдуардо Лопес в материале, опубликованном в четверг на портале Google Blog.

По его информации, уругвайский дата-центр Google станет вторым в этом регионе. Первый центр в Латинской Америке был построен в Чили в 2015 году.

В этой связи Лопес отметил, что одной из главных целей развития Google в регионе на этом этапе станет широкое внедрение сервисов, основанных на технологии искусственного интеллекта, на фоне растущего спроса на них среди местного населения.

В этом контексте глава регионального подразделения Google Cloud также сообщил о намерении корпорации укреплять связи с уругвайскими университетами и исследовательскими центрами.

Так, в этой стране компания уже сотрудничает с Технологическим университетом и Университетом Монтевидео в сфере внедрения технологий в учебные курсы. При этом ключевыми партнерами корпорации в Уругвае стали государственные ведомства: Национальное агентство развития и Национальное агентство исследований и инноваций.

Недавно, Google призвали не сотрудничать с военными организациями.

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