Google призвали не сотрудничать с военными организациями

По меньшей мере 200 сотрудников Google DeepMind - подразделения компании, занимающегося искусственным интеллектом, - подписали письмо с призывом прекратить сотрудничество с военными организациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Time, ссылаясь на копию документа.

Письмо распространялось на фоне растущих опасений внутри Google DeepMind, что ее технологии продаются военным, участвующим в боевых действиях, что, по мнению сотрудников, нарушает собственные правила компании в области ИИ.

Журнал подчеркивает, что письмо является признаком усиливающегося конфликта внутри Google между частью сотрудников подразделения ИИ, которое ранее заявило о намерении никогда не работать над военными технологиями, и облачным бизнесом компании, который заключает контракты на предоставление услуг нескольким правительствам и военным. В их число входят Израиль и США.

Письмо также ссылается на материалы, утверждающие, что израильские военные используют ИИ для массового наблюдения и выбора целей для бомбардировок в Газе, а израильские оружейные компании обязаны правительством приобретать облачные услуги у Google и Amazon.

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