Shell анонсировала масштабные сокращения

Нефтегазовая компания Shell планирует сократить штат сотрудников в подразделениях разведки и разработки нефти и газа на 20%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это решение является частью расширенной программы сокращения расходов, инициированной генеральным директором Ваэлем Саваном. Подразделение добычи нефти и газа Shell, известное как "Upstream", в 2023 году принесло более трети от $28,25 млрд скорректированной прибыли компании. Разведка критически важна для нефтегазовых компаний для пополнения истощающихся запасов и открытия новых ресурсов.

Представитель Shell заявил, что компания стремится "создавать больше ценности при меньших выбросах, фокусируясь на производительности, дисциплине и упрощении бизнеса". Shell планирует сократить структурные операционные расходы на $2-3 млрд к концу 2025 года.

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