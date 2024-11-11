Ялчин Рафиев назначен уполномоченным представителем президента COP29 по выбору страны для проведения COP30
Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев был назначен уполномоченным представителем президента COP29 по выбору страны для проведения COP30.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это решение было объявлено президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в ходе пленарного заседания после завершения открытия COP29.
Отметим, что в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.
Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.
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