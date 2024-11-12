Бакинская фондовая биржа и AZCHEMCO подписали меморандум о сотрудничестве

На COP29 подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и ООО "AZCHEMCO" по финансированию через рынки капитала, в том числе по выпуску "зеленых" облигаций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, целью подписания документа является обеспечение сотрудничества и партнерских отношений между сторонами по сферам, представляющим взаимный интерес.

Меморандум предусматривает устойчивое развитие компании через рынки капитала и поддержку Бакинской фондовой биржи в этом направлении.

Отметим, что ООО "AZCHEMCO" представляет на COP29 инновационный проект по восстановлению засоленных земель в Азербайджане. Проект по преобразованию засоленных земель в сельскохозяйственные угодья поможет снизить влияние изменений климата на сельское хозяйство.

Напомним, что 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что вопрос климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, это также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.