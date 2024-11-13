Вопросы климатической грамотности стали еще одной темой обсуждения на COP29

12 ноября в рамках COP29 в павильоне Национального форума НПО, расположенном в Зеленой зоне, Общественное объединение поддержки экологических инициатив Eco Hub организовало стороннее мероприятие под названием "Повышение климатической грамотности и коммуникации для управления экологическими проектами: Повышение знаний и навыков для НПО и молодых экологических активистов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, целью мероприятия является повышение инициативы представителей НПО, в том числе молодых климатических активистов.

В рамках мероприятия были организованы практические семинары на темы "Совершенствование коммуникационных и медиа-стратегий в области климатической грамотности для НПО", "Тренды и инновационные подходы в управлении экологическими проектами", "Мозговой штурм" по экологическим проектам и рождение идей".

Были проведены обсуждения по теме, даны ответы на вопросы участников.

Напомним, 11 ноября стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.