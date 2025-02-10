https://news.day.az/economy/1729079.html Нефть на мировых рынках подорожала В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,7% и составила $75,18 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 0,68% и составила $71,47.
Нефть на мировых рынках подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,7% и составила $75,18 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 0,68% и составила $71,47.
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