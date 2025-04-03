Посол Беларуси посетил Гянджинский автомобильный завод

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич в рамках официального визита в Гянджу посетил Гянджинский автомобильный завод.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Гянджинского автомобильного завода.

Согласно информации, директор завода Амин Алиев ознакомил посла с работой сборочных линий на предприятии. Было отмечено, что Гянджинский автомобильный завод начал совместную деятельность с Минским тракторным заводом, Минским автомобильным заводом и другими белорусскими предприятиями в соответствии с двусторонними соглашениями о сотрудничестве, заключенными в 2006 году во время официального визита главы азербайджанского государства в Беларусь.

Амин Алиев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество с белорусскими предприятиями продолжается. На заводе по заказам осуществляется сборка различных моделей белорусских тракторов и грузовиков.

Посол в свою очередь коснулся мер, которые могут быть предприняты для дальнейшего развития существующих связей и установления нового сотрудничества.

Было подчеркнуто, что сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и белорусских предприятий имеет большую историю и целесообразно провести соответствующие встречи для расширения совместных проектов в этом направлении.