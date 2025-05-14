Стеф Горис указал на стремительное усиление роли Среднего коридора в глобальной торговле

Средний коридор стремительно превращается в жизненно важную альтернативу традиционным торговым маршрутам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Бельгийско-азербайджанской торговой палаты Стеф Горис, выступая на бизнес-мероприятии в Брюсселе.

"Азербайджан - это страна, которая точно знает, к чему стремится: стать региональным логистическим узлом, центром энергетического перехода, высокотехнологичного производства и международных инвестиций. И у страны есть географические преимущества для достижения этих целей. Азербайджан - единственный, подчеркиваю, единственный жизнеспособный сухопутный коридор, соединяющий Европу с Центральной Азией, Китаем и Дальним Востоком. Этот маршрут, известный как Средний коридор, стремительно становится важнейшей альтернативой традиционным торговым путям", - сказал он.

Горис отметил, что в условиях геополитической неопределенности, нарушенных морских цепочек поставок и стремления к региональной диверсификации этот восточно-западный коридор предлагает стабильность, безопасность и стратегический охват.

"И в центре этого процесса находится Азербайджан. Для европейского бизнеса, а для бельгийского - в особенности, это не просто возможность. Это приглашение внести свой вклад в формирование новой логистической и промышленной артерии, протянувшейся от Антверпена до Алматы, от Льежа до Ляньюньгана", - подчеркнул он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-логистический маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через ряд стран региона. Он представляет собой альтернативу традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, выходя на европейские рынки. Средний коридор предлагает сухопутный маршрут, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, в обход более протяженных морских маршрутов.