Нидерландская NLIGHT планирует наладить новые деловые контакты в Азербайджане

Нидерландская компания NLIGHT, специализирующаяся на тепличном освещении, рассчитывает наладить новые деловые контакты в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор NLIGHT Алексей Курбанаев в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro в Баку.

"Наша компания специализируется на производстве светильников для досветки растений в теплицах. Это наш первый визит в Азербайджан, и мы рассчитываем установить здесь новые деловые контакты и найти потенциальных клиентов. Мы уже знакомы с ключевыми представителями отрасли и надеемся, что в следующем году также примем участие в выставке", - сказал он.

По словам генерального директора, досветка особенно востребована при выращивании томатов и огурцов - она помогает современным тепличным хозяйствам продлевать сезон и выводить продукцию на экспортные рынки. Благодаря таким технологиям становится возможным круглогодичное выращивание овощей.

Отметим, что сегодня начался второй день 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

В этом году выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan охватывают все павильоны и открытую площадку Бакинского Экспо-центра. В них принимают участие 450 компаний из 31 страны, включая Азербайджан, Германию, США, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Китай, Южную Корею, Палестину, Финляндию, Грузию, Индию, Иорданию, Иран, Испанию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Латвию, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россию, Сербию, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан и Грецию. Национальные стенды Германии, Беларуси, Южной Кореи, Грузии, Италии, Нидерландов, Шри-Ланки, а также впервые Египта демонстрируют на выставке продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.