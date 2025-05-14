Австрийская компания заинтересована в поставках ирригационного оборудования в Азербайджан

Австрийский производитель ирригационной техники рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend представитель австрийской компании Bauer Бойан Селес в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

Сначала он рассказал о деятельности компании: "Мы представляем австрийскую компанию, которая производит оборудование для ирригации и технику для использования различных видов навоза",- сказал он.

Представитель компании, заявивший о первом участии в 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке в Баку, отметил, что они ищут партнеров для презентации и продажи своей техники.

"Также мы открыты к сотрудничеству с местными компаниями, поскольку это крайне важно как для нынешних, так и для будущих климатических условий. Ведь люди, особенно фермеры, понимают, что климат меняется с каждым днем.

В таких условиях добиться высокого урожая становится крайне сложно и проблематично. Мы же, с помощью нашего оборудования для орошения полей, можем способствовать повышению урожайности",- добавил он.