Банк Республика провел акцию по сдаче крови, посвященную «Всемирному дню донора крови» - ФОТО (R)
Благотворительная инициатива от Банка Республика к Всемирному дню донора крови
Баку, 13 июня 2025 года. Банк Республика, один из ведущих банков страны, реализующий множество социальных проектов, в преддверии 14 июня - Всемирного дня донора крови провел очередную благотворительную акцию.
Так, при поддержке Республиканского банка крови и Азербайджанской Федерации Талассемии в офисе банка была организована акция по сдаче крови под лозунгом "Сдай кровь - спаси жизнь" для помощи детям, страдающим от талассемии, гемофилии и лейкоза.
К акции, в которой принял участие Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов и руководство банка, добровольно присоединились многочисленные сотрудники различных департаментов и филиалов банка. Следует отметить, что подобные акции по сдаче крови уже стали доброй традицией в Банке Республика и проводятся на регулярной основе.
В рамках акции состояние здоровья доноров было предварительно проверено профессиональными врачами-гематологами Республиканского банка крови, и кровь сдавали только те, чьи медицинские показатели соответствовали требованиям.
Банк Республика призывает всех принимать участие в подобных акциях и оказывать поддержку нуждающимся, становясь донорами!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
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