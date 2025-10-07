Растет актуальность Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала управляющий директор Rhenus Logistics Azerbaijan LLC Катерина Зубан на "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

"Средний коридор, или Транскаспийский транспортный коридор с каждым годом становится всё более важным и активным маршрутом, требующим новых решений и ресурсов. С момента нашего прихода в Азербайджан в 2014 году мы наблюдаем множество изменений и развитие в логистической сфере. За последние 10 лет в стране появилось много новых логистических хабов и инфраструктурных решений", - сказала она.

К.Зубан отметила, что среди новых объектов - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Европу и Азию. Также вокруг столицы активно развиваются логистические центры, включая Логистический центр Абшерон и Свободную экономическую зону Алят.

По её словам, инфраструктура страны продолжает расширяться вместе с развитием Среднего коридора, а для успешной работы маршрута крайне важно иметь надёжную локальную сеть.