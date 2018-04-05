Кыргызстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере связи и инфотехнологий

Правительство согласилось с проектом меморандума о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызстана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Как передает киргизское издание Tazabek, соответствующее распоряжение подписал накануне премьер-министр Сапар Исаков.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.



Согласно проекту, Кыргызстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая электронное правительство и развитие информационного общества, а также в области электрической и почтовой связи. Для этого будут проводиться взаимные стажировки экспертов и специалистов, создаваться экспертные/рабочие группы по сотрудничеству в целях обмена опытом и оказания содействия.