CHiNAR представляет нового японского шеф-повара - ФОТО

Такуму Секи

Ресторан современной азиатской кухни в Баку CHINAR с гордостью объявляет о начале работы в заведении нового шеф-повара Такумы Секи.

Такума Секи имеет первоклассный кулинарный опыт, стаж его работы в данной сфере более 21 года. Проработав шеф-поваром в Сингапуре, Франции, США и Японии, новый шеф-повар CHINAR является профессионалом своего дела, владеет секретами азиатской кухни и сделает данное заведение еще более популярным.

Отметим, что ресторан CHINAR, возрожденный на месте чайного дома, воплотил в себе неповторимое великолепие дизайна современной архитектуры. CHINAR расположен недалеко от Бакинского фуникулёра и статуи азербайджанского мифического героя Бахрама Гура, убивающего огромного дракона. Примечательно, что в уникальном дизайне, расположенного в CHINAR, Dragon Lounge нашли свое отражение отдельные элементы этой удивительной легенды.

Day.Az побеседовал с Такума Секи, и узнал, что готовит японский шеф-повар для бакинских гурманов.

Любовь к кулинарии у меня появилась в раннем возрасте, когда я начал готовить с мамой. Шеф-поваром я решил стать в старших классах, в возрасте 18 лет. А на профессиональной кухне я уже 26 лет. Я учился готовить у себя на родине в Японии, но это такая сфера, в которой ты всегда учишься, поэтому каждое мое место работы давало мне новые знания и, конечно же, опыт.

Первый мой опыт работы был после завершения старших классов, в "Ramen shop" (Ramen - японская лапша). Затем мой дядя открыл ресторан в США, где понадобилась моя помощь, там я проработал в статусе суши-шефа 3 года. В начале нулевых я стал чемпионом в суши-соревнованиях в Вашингтоне. После соревнований я получил приглашение работать в двух отелях: Beverly Hills Hotel и Beverly Hilton Hotel в качестве су-шефа (Sous Chef). В 2006 году у меня появилась новая возможность - приглашение присоединиться к ресторану Bond, во Франции, на престижной авеню де Джордж V в качестве шеф-повара (Executive Chef), где я провел следующие 4 года. Именно там я заточил свои знания и опыт в западных ингредиентах. В 2010 году я получил приглашение работать главным су-шефом (Executive Sous Chef) в Сингапуре в отеле Marina Bay Sands. В 2012 году я открыл свой японский ресторан в Сингапуре "IKYU". В 2016 году я начал работать в одной из сети отелей Шангрия, в должности главного шеф-повара (Chef De Cuisine). В 2018 я начал свою работу в Азербайджане в ресторане CHINAR на позиции шеф-повара.

Так как у меня большой опыт работы в разных странах, я могу соединить разные вкусовые качества из разных стран в одно целое. Самое важное для меня - это вкладывать в работу любовь и душу.

Об Азербайджане я ничего не знал до приезда сюда, и именно поэтому мне был очень интересно увидеть эту страну.

Приехав сюда, я был поражен красотой города. Это другая культура, которая кажется мне очень интересной. Я стал изучать азербайджанскую культуру и нравы, чтобы еще больше понять эту страну. Для меня самое главное - это люди, а они в этой стране замечательные, с ними приятно работать.

Конечно же, мне была интересна азербайджанская кухня. Она очень вкусная. А больше всего мне понравились кебаб, долма и кутабы.

У меня пока не было времени попробовать что-то приготовить самому, но в ближайшее время я обязательно попробую приготовить что-то из азербайджанской кухни. Я только приехал в эту страну, поэтому на данный момент я занимаюсь добавлением новых блюд в меню ресторана CHINAR.

Ресторан CHINAR предлагает разнообразную вкусную еду, начиная от суши из Японии, карри из Индии, блюд из Китая и других азиатских стран. Скажу по секрету читателям Day.Az, что посетителей CHINAR ждет масса новых вкусов и острых ощущений.

Приглашаем всех гурманов столицы насладиться обновленным меню ресторана CHINAR!

Тел.: (012/051) 404 82 11

Web page: www.chinar-dining.com

Facebook: www.fb.com/chinarbaku

Instagram: @chinardining

E-mail: Reservations@chinar-dining.az