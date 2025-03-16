Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 в Куршевеле - ФОТО
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 в Куршевеле.
Как передает Day.Az, об этом пишет WWD.
Шоу на горнолыжном курорте во Французских Альпах состоялось 15 марта.
"Энергия зимних видов спорта, тепло и радость от совместного времяпрепровождения на снегу, а также преданность бренда производству одежды для жизни в горах, которая должна сочетать удобство и стиль, будут отмечены незабываемым опытом на большой высоте", - добавила марка в заявлении.
На показ Moncler Grenoble в Куршевель были приглашены следующие звезды:
1 - Ирина Шейк
2 - Энн Хэтэуэй
3 - Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
4 - Леони Ханне (модный блогер)
5 - Тейлор Хилл
6 - Эмили Ратаковски
7 - Нина Добрев
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