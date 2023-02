Евросоюз разрешил компаниям поставлять муку из съедобных насекомых. Теперь этот продукт можно использовать как основу для хлебобулочных изделий, бакалеи и другой еды.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.italy24.press, муку из сверчков и личинок мучного бурого хрущака планируют использовать в хлебе, пицце, печенье, шоколадках, пиве и вегетарианских заменителях мяса. Продукты с этими добавками будут иметь специальную маркировку.

Еврокомиссия выдала разрешения на поставку такой муки двум компаниям: вьетнамской Cricket One Co. Ltd. и французской Ynsect NL B.V. Разрешение действует с конца января 2023 года и до 2028-го. По словам производителей, сверчки выращены на специальных фермах и являются дешевым, экологически чистым и низким по энергоемкости сырьем.