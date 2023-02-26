Месье Оливье: 3 рецепта

Оливье с утиной грудкой

Огурцы свежие - 20 г

Огурцы соленые - 30 г

Яблоки - 30 г

Картофель отварной - 20 г

Морковь отварная - 20 г

Зеленый горошек -20 г

Соль - 1 г

Яйцо перепелиное - 2 шт.

Лук сибулет - 3 г

Утиная грудка су-вид - 50 г

Бальзамический крем - 5 мл

Майонез - 30 г

Зерна граната - 10 г

Коржи слоеного несладкого теста - 2 шт.

Способ приготовления:

Огурцы, морковь, яблоки, картофель нарезать мелким кубиком, добавить рубленый сибулет, зеленый горошек, соль, перец и майонез, хорошо вымешать.

На лист слоеного теста выложить салат, а сверху - тонкие ломтики утиной грудки. Накрыть вторым листом слоеного теста, выложить на него ломтики яблока и утиной грудки.

Украсить перепелиными яйцами, бальзамическим кремом, зернами граната и рубленым сибулетом.

Оливье с раковыми шейками

Куриное филе - 70 г

Растительное масло - 10 мл

Раковые шейки консервированные - 20 г

Майонез - 50 мл

Огурцы - 25 г

Огурцы маринованные - 25 г

Картофель отварной (очищенный) - 70 г

Креветки 16/20 (очищенные) - 20 г

Микс салатных листьев - 15 г

Способ приготовления:

Куриное филе обжарить на растительном масле. Остудить. Раковые шейки заправить майонезом. Овощи нарезать кубиком и смешать, добавить креветки.

Выложить на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху уложить заправленные раковые шейки, следом - куриное филе. Украсить миксом салатных листьев.

Оливье с попидорами

Картофель отварной - 66 г

Филе куриной грудки отварное - 25 г

Яйца куриные отварные - 5 шт.

Огурцы свежие - 25 г

Огурцы маринованные - 15 г

Помидоры розовые - 30 г

Помидоры салатные - 33 г

Тимьян - 1 г

Майонез - 18 мл

Укроп - 1 г

Соль - по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую. Отделить белки от желтков (для салата используются только белки). Отварную куриную грудку, белки, картофель, оба вида огурцов и салатные помидоры нарезать кубиками 0,7×0,7 см. Укроп мелко нашинковать ножом. Все компоненты смешать в миске до однородного вкуса и массы, посолить, заправить майонезом.

Розовые помидоры нарезать кубиками 0,7×0,7 см.

В центр тарелки с помощью кулинарного кольца выложить салат, разровнять поверхность. Сверху выложить слой розовых помидоров и снять кольцо. Посыпать салат листьями свежего тимьяна.