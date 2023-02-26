Месье Оливье: 3 рецепта - ФОТО
Оливье с утиной грудкой
Огурцы свежие - 20 г
Огурцы соленые - 30 г
Яблоки - 30 г
Картофель отварной - 20 г
Морковь отварная - 20 г
Зеленый горошек -20 г
Соль - 1 г
Яйцо перепелиное - 2 шт.
Лук сибулет - 3 г
Утиная грудка су-вид - 50 г
Бальзамический крем - 5 мл
Майонез - 30 г
Зерна граната - 10 г
Коржи слоеного несладкого теста - 2 шт.
Способ приготовления:
Огурцы, морковь, яблоки, картофель нарезать мелким кубиком, добавить рубленый сибулет, зеленый горошек, соль, перец и майонез, хорошо вымешать.
На лист слоеного теста выложить салат, а сверху - тонкие ломтики утиной грудки. Накрыть вторым листом слоеного теста, выложить на него ломтики яблока и утиной грудки.
Украсить перепелиными яйцами, бальзамическим кремом, зернами граната и рубленым сибулетом.
Оливье с раковыми шейками
Куриное филе - 70 г
Растительное масло - 10 мл
Раковые шейки консервированные - 20 г
Майонез - 50 мл
Огурцы - 25 г
Огурцы маринованные - 25 г
Картофель отварной (очищенный) - 70 г
Креветки 16/20 (очищенные) - 20 г
Микс салатных листьев - 15 г
Способ приготовления:
Куриное филе обжарить на растительном масле. Остудить. Раковые шейки заправить майонезом. Овощи нарезать кубиком и смешать, добавить креветки.
Выложить на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху уложить заправленные раковые шейки, следом - куриное филе. Украсить миксом салатных листьев.
Оливье с попидорами
Картофель отварной - 66 г
Филе куриной грудки отварное - 25 г
Яйца куриные отварные - 5 шт.
Огурцы свежие - 25 г
Огурцы маринованные - 15 г
Помидоры розовые - 30 г
Помидоры салатные - 33 г
Тимьян - 1 г
Майонез - 18 мл
Укроп - 1 г
Соль - по вкусу
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую. Отделить белки от желтков (для салата используются только белки). Отварную куриную грудку, белки, картофель, оба вида огурцов и салатные помидоры нарезать кубиками 0,7×0,7 см. Укроп мелко нашинковать ножом. Все компоненты смешать в миске до однородного вкуса и массы, посолить, заправить майонезом.
Розовые помидоры нарезать кубиками 0,7×0,7 см.
В центр тарелки с помощью кулинарного кольца выложить салат, разровнять поверхность. Сверху выложить слой розовых помидоров и снять кольцо. Посыпать салат листьями свежего тимьяна.
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