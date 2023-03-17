Что приготовить из овсяных хлопьев, кроме каши: потрясающие идеи от шеф-повара
Этой весной из овсянки готовят не только кашу, но и бургеры, блинчики и смузи. Ловите потрясающие идеи для вдохновения от шеф-повара.
Овсяная крупа просто уникальна. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ напоминает о ее самых полезных свойствах.
1. Позитивно воздействует на уровень холестерина.
Благодаря особой клетчатке - бета-глюкану овсяная крупа помогает выводить отработанные желчь и холестерин из организма. Следовательно, позитивно влияет на метаболизм холестерина, сосуды и давление.
2. Помогает снижать вес.
В овсяной крупе содержится много клетчатки. У тех, кто ест овсянку, дольше сохраняется чувство насыщения.
3. Благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.
Эта крупа содержит витамины группы B и антиоксиданты и помогает нам выглядеть свежими и отдохнувшими.
Так почему мы ограничиваемся только тарелкой овсяной каши по утрам? Эта весна - прекрасный повод расширить границы и посмотреть на привычную крупу по-новому, рассказал The Guardian шеф-повар из Эдинбурга Роберта Холл-Маккэррон.
Предлагаем вам несколько идей для вдохновения от известного шеф-повара.
- Приготовьте из овсяных хлопьев домашний хлеб. И посыпьте хлопьями сверху в конце приготовления. "Овсяные хлопья служат прекрасным связующим звеном в тесте, они хорошо впитывают влагу и помогают дольше сохранить хлеб свежим и мягким", - делится секретами повар.
- Блинчики из овсяных хлопьев - еще один вариант завтрака без каши. "Положите овсянку, яйца, немного разрыхлителя, банан и немного корицы в блендер и добавьте йогурт или кокосовое молоко для разрыхления. Взбейте, это и есть ваше тесто" - рекомендует повар. Правда, количество ингредиентов оставляет на наше усмотрение - весеннее вдохновение не терпит четких правил.
- Вегетарианский бургер с котлетой из овсяных хлопьев и овощей - еще одна находка и замена овсяной каше. В этом случае овсяные хлопья можно использовать вместо яйца, они помогут соединить все ингредиенты и надежно их скрепят.
- Не забываем и про традиционное овсяное печенье с изюмом. Оно как нельзя лучше подойдет для чаепития весенним утром.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре