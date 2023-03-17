Этой весной из овсянки готовят не только кашу, но и бургеры, блинчики и смузи. Ловите потрясающие идеи для вдохновения от шеф-повара.

Овсяная крупа просто уникальна. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ напоминает о ее самых полезных свойствах.

1. Позитивно воздействует на уровень холестерина.

Благодаря особой клетчатке - бета-глюкану овсяная крупа помогает выводить отработанные желчь и холестерин из организма. Следовательно, позитивно влияет на метаболизм холестерина, сосуды и давление.

2. Помогает снижать вес.

В овсяной крупе содержится много клетчатки. У тех, кто ест овсянку, дольше сохраняется чувство насыщения.

3. Благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Эта крупа содержит витамины группы B и антиоксиданты и помогает нам выглядеть свежими и отдохнувшими.

Так почему мы ограничиваемся только тарелкой овсяной каши по утрам? Эта весна - прекрасный повод расширить границы и посмотреть на привычную крупу по-новому, рассказал The Guardian шеф-повар из Эдинбурга Роберта Холл-Маккэррон.

Предлагаем вам несколько идей для вдохновения от известного шеф-повара.