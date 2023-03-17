Зверский аппетит: 5 причин появления и как с ним справиться

Привычный режим питания - три раза в день вполне подходит для обеспечения жизнедеятельности. Но если вы стали замечать, что сильное чувство голода не дает покоя в неурочное время, то скорее всего это сигнал о неполадках в организме. Узнаем, как и о чем пытается нам сказать чувство голода.

Причины зверского аппетита

Чувство голода подает нам знаки о том, что надо перекусить и является признаком работающего метаболизма. Но если вы все время хотите есть, то организм сообщает о возникших проблемах. О причинах зверского аппетита и способах с ними справиться рассказывает "Доктору Питеру" эндокринолог Наталия Кирдянкина.

1. Стресс.

Именно стресс приводит к выработке гормона, повышающего аппетит. Чтобы не заедать проблемы, нужно устранить его причины и заняться профилактикой. Помогут отдых, медитации, физические упражнения.

2. Гипертиреоз.

Гипертиреоз - это чрезмерная активность щитовидной железы. В этом случае она расходует много энергии, которую человек восполняет с помощью еды.

3. Диабет.

Человек с таким диагнозом может испытывать чрезмерные симптомы голода, потому что организму не хватает глюкозы для получения энергии, необходимой для нормального функционирования.

4. Гипогликемия.

Это заболевание проявляет себя, когда уровень сахара в крови падает настолько низко, что не способен дать организму необходимую энергию. Такое случается, если человек слишком голоден или занимался спортом, не питаясь должным образом. Другими причинами гипогликемии могут быть употребление алкоголя, метаболические проблемы, заболевания почек, печени или поджелудочной железы. Антидепрессанты также могут стимулировать аппетит и голод.

5. Недостаток сна.

Приводит к снижению уровня гормона лептина, который отвечает за подавление голода, и повышению грелина - гормона, стимулирующего аппетит. Напомним, что спать необходимо не менее 7-8 часов в сутки.

Врачи рекомендуют научиться прислушиваться к собственному организму и принимать обоснованные решения о еде, следить за регулярными приемами пищи и пить достаточно воды. Также необходимо следить за потреблением белка и клетчатки, которые способствуют сохранению сытости.

Рассказываем о продуктах, которые усиливают чувство голода. Этот список поможет вам избегать приступов зверского аппетита.

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