Семь неожиданных преимуществ употребления грейпфрута

Хотя считается, что грейпфруты полезны для здоровья, у них всё же есть свои недостатки. Они могут взаимодействовать с различными лекарствами, а в консервированном виде могут содержать много сахара.

Но вот чем грейпфруты для нашего организма полезны.

Укрепляют иммунитет. В грейпфруте много витамина С: в 100 г - более 30 мг. А один такой фрукт среднего размера на 100% обеспечивает организм суточной дозой витамина С.

Помогают при резистентности к инсулину. В исследовании, опубликованном в Journal of Medicinal Food, говорится, что у тех, кто ел перед основным приёмом пищи половину грейпфрута, в течение двух часов снижался уровень глюкозы в крови и резистентность к инсулину.

Повышают уровень калия в организме. В одной стандартной чашке грейпфрута содержится около 300 мг калия на порцию. И это примерно столько же, сколько в банане. Известно, что калий может снизить давление.