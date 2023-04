Можно ли есть слишком много фруктов

Диетологи заявили, что есть слишком много фруктов - вредно. У этого могут быть неприятные последствия.

Различные "эксперты" постоянно советуют есть как можно больше фруктов. Но есть ли верхний предел? Диетологи Eat this, not that! рассказали, можно ли съесть слишком много фруктов.

Один из специалистов отметил, что употребление слишком большого количества фруктов может привести к тому, что вы будете есть меньше других продуктов, а значит недополучать жиры и белки. Отсутствие важнейших питательных веществ может в конечном итоге привести к вредному дефициту.

Кроме того, съедание слишком большого количества фруктов за один присест может резко повысить уровень сахара в крови, вызывая тягу к еде. При желудочно-кишечных заболеваниях продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, могут быть трудными для переваривания или вызывать газы и вздутие живота.

