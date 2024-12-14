Лишний вес и аллергия: в каких случаях какао вредно для здоровья

Какао - тонизирующий напиток, который любят пить не только дети, но и взрослые, однако не для всех он одинаково полезен. Кому не стоит увлекаться какао, "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Марина Макиша, передает Day.Az.

По ее словам, напиток из какао-бобов противопоказан людям в двух случаях:

при нарушении артериального давления

- Какао является тонизирующим напитком и, точно так же как чай и кофе, может повышать артериальное давление. Конечно, реакция у всех индивидуальна, но тем не менее такое может быть, - сообщила Макиша.

при аллергических реакциях

Этот напиток достаточно сильный аллерген, поэтому продукт нужно с осторожностью включать в рацион детей, предупредила специалист.

- Аллергическая реакция проявляется не при первом потреблении продукта, а при втором. Потому что, когда человек пробует продукт впервые, происходит сенсибилизация (специфическая повышенная чувствительность к чужеродным веществам), и аллергическая реакция проявляется только со второго раза. Поэтому нужно осторожно включать в рацион детей какао, наблюдая за ответом организма на продукт при втором приеме, - пояснила Макиша.

К тому же, дополнила она, в покупной напиток для детей зачастую добавляют достаточно много сахара, что тоже не делает его полезным, а лишь способствует набору лишнего веса, дополнила эксперт.

- В готовом, растворимом какао достаточно много добавленного сахара, а самого какао почти нет. Если пить его бесконтрольно, можно набрать несколько лишних калорий и килограммов, - считает диетолог.

Специалист рекомендовала пить не более одной-двух чашек какао в день и делать это строго в первой половине дня, чтобы не нарушить режим сна.