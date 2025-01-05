Что такое «солнечная хандра» и как пережить ее этой зимой

Из-за короткого светового дня часто не хватает энергии даже на привычные дела, а как тяжело просыпаться по утрам... Это явление ученые окрестили "солнечной хандрой": вот как можно с ней справиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, конечно, нет такого диагноза, как "солнечная хандра". Это всего лишь общее название для чувства подавленности и вялости, к которому люди склонны в холодное время года. Кроме того, недостаток солнечного света ведет к дефициту витамина D, столь важного для нашего организма, отметила психолог Лора Родс-Левин в беседе с Well + Good.

Чтобы облегчить жизнь зимой, эксперт посоветовала "замедлиться". Раз тело хочет отдыхать, значит, нужно дать ему такую возможность. Стоит окружить себя уютом и теплом. Например, чаще принимать теплую ванну и перейти на согревающие блюда - супы, пюре, горячие напитки вроде травяного чая или, еще лучше, какао.

В свободное время старайтесь выходить на улицу ради короткой прогулки, чтобы размяться, провести время на свежем воздухе и дать себе активность, которой зимой и так не хватает. Лучше делать это днем, пока есть шанс поймать солнце.

"Выход на улицу всегда важен для психического и физического здоровья", - напомнила Родс-Левин.

Кроме того, можно купить лампочку, имитирующую естественный свет. Она поможет легче просыпаться по утрам. Гаджет постепенно набирает яркость, и кажется, будто вы просыпаетесь не в полутьме, а с первыми лучами солнца за окном.