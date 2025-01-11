7 причин для шоколадки. Диетолог объяснила, как выбрать продукт для пользы

Горький шоколад - одна из самых полезных сладостей. Это источник антиоксидантов, витаминов группы В, РР и Е, минеральных веществ - магния (до 30% от дневной нормы!), железа (примерно 30% от положенной нормы), фосфора (20%), а также калия и кальция.

Рассказываетврач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Наиболее полезен шоколад без добавок, то есть горький с высоким содержанием какао-продуктов (в нем доля какао не менее 70%).

Одни диетологи считают, что без вреда для фигуры можно употреблять в день не более 50 граммов горького шоколада, а по рекомендации других достаточно 20-30 г. Это половинка или четверть большой плитки. В чём его польза?

Помогает снять нервное перенапряжение, улучшить настроение. Способствует синтезу серотонина и эндорфинов - гормонов радости. А кроме того - снижению выработки кортизола, гормона стресса.

Источник антиоксидантов (флаванолов, фенольных кислот, катехинов, танинов), способных противостоять свободным радикалам и отсрочить проявления старения организма, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Систематическое употребление рекомендованных норм черного шоколада (20-30 граммов в сутки) снижает риск развития болезней сердца и сосудов, способствует нормализации уровня холестерина.

Защищает зубную эмаль. Всё дело во фторе, содержащемся в какао и какао-масле. Он образует на поверхности зуба покрытие, предохраняющее от воздействия бактерий. Танины защищают от формирования зубных камней, оказывают положительное воздействие на состояние десен.

Имеет низкий по сравнению с другими сортами гликемический индекс. Поэтому не противопоказан при диабете.

Стимулирует работу мозга. Какао содержит кофеин и теобромин, которые положительно воздействуют на функцию мозга.

Защищает кожу. Флаванолы оберегают ее от повреждений, вызванных солнечными лучами. Также улучшают увлажнение и усиливают кровообращение.

Помогает усмирить аппетит,так как имеет свойство регулировать обмен гормонов лептина и грелина, ответственных за аппетит. Поэтому подходит для перекуса. И не мешает при похудении. Главное - выбирать шоколад с содержанием какао не менее 50% (еще лучше - 70%).

Однако следует помнить, что в больших количествах шоколад способен влиять на организм прямо противоположно: вызывать гипертонию, способствовать набору веса и т.д.

Выбирая шоколад, прочите информацию на этикетке. По классической рецептуре шоколад - это смесь, полученная из порошка какао-бобов с сахаром и какао-маслом.

Белый шоколад к собственно шоколаду не относится. Он готовится без какао-порошка (который как раз и определяет многие ценные свойства продукта), только из сахара, масла, молока и различных пищевых добавок. В дешевых сортах возможно использование заменителей какао-масла, что еще снижает его полезные свойства.