Главные опасности злоупотребления жирной пищей

Ученые из больницы Цилу при Шаньдунском университете (Китай) установили, что диета с высоким содержанием жиров вызывает негативные изменения кишечной флоры, способствует хроническому воспалению в организме, увеличивает риск сердечных заболеваний и вызывает сбои в работе иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование показало, что диета с высоким содержанием жиров связана с изменением численности трех семейств и одиннадцати родов бактерий в кишечнике. Эти изменения провоцируют воспаление слизистого барьера, что приводит к повышенному уровню интерлейкинов - молекул, играющих ключевую роль в иммунной системе. Это, в свою очередь, увеличивает риск таких заболеваний, как инфекции, аллергии, астма, а также воспалительные и аутоиммунные нарушения.

Также исследование подтвердило связь диеты с высоким содержанием жиров с негативными генетическими изменениями, которые могут повлиять на мозг, иммунитет и повысить риск развития ожирения и рака толстой кишки. Кроме того, системное хроническое воспаление, вызванное такой диетой, признано важным фактором в развитии метаболического синдрома - состояния, усиливающего восприимчивость организма к различным заболеваниям.