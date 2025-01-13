Рыба или мясо: какому продукту отдавать предпочтение зимой

Как передает Day.Az , об этом Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина. По её словам, рыба из естественной среды обитания, например из океанов и морей, гораздо полезнее, чем та, которая выращивается на фермах. В садках зачастую применяют антибиотики и гормоны, чтобы минимизировать заболевания и ускорить рост.

Однако Никитина подчеркнула, что даже рыба из естественной среды может быть неидеальной, так как моря сегодня сильно загрязнены. Если выбирать между морской и речной рыбой, предпочтение всё же стоит отдать морской, особенно из холодных вод.

Никитина добавила, что с витаминами А и D ситуация та же. В мясе их нет. Витамины группы В, в частности В12, которыми богата говядина, также богаты красное и куриное мясо. В рыбе находится тоже очень много витаминов группы В, что особенно полезно зимой.