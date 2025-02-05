Китайский шеф-повар установил новый мировой рекорд, приготовив самую тонкую лапшу вручную, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На съемочной площадке телешоу в Милане китайский шеф-повар Ли Эньхай удивил зрителей и судей, продемонстрировав мастерство в приготовлении лапши. Ему удалось вручную раскатать лапшу толщиной всего 0,18 миллиметра, что стало новым мировым рекордом.

Ранее титул обладателя приготовления самой тонкой лапши вручную принадлежал самому Эньхаю, но позже рекорд был побит другим поваром. Теперь же китайский мастер вернул себе звание рекордсмена, впечатлив жюри своим уникальным навыком.

Это достижение не только подчеркивает искусство традиционного приготовления лапши, но и демонстрирует высочайший уровень кулинарного мастерства.