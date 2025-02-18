Врач развеяла главный миф о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф о кофе. По его словам, вопреки распространенному утверждению, этот напиток никак не влияет на развитие язвы желудка, хотя и может стать причиной изжоги и отрыжки. Какие еще заблуждения существуют о кофе, "Вечерняя Москва" обсудила с экспертами, передает Day.Az.

Кофе помогает худеть

Диетолог Антон Поляков отметил, что этот напиток точно нельзя назвать безобидным. Кроме того, врач убежден, что растворимый кофе вполне может вызвать гастрит и язву, если пить его на голодный желудок и в большом количестве.

- В свое время было очень популярно утверждение о том, что зеленый кофе помогает худеть. Это неправда. Нет никакой разницы между обычным и зеленым кофе, он не оказывает никакого глобального эффекта на процесс расщепления жира, - объяснил диетолог.

Кроме того, принято считать, что кофе бодрит. Отчасти это правда, поскольку в напитке содержится кофеин, стимулирующий нервную систему.

- Но в кофе есть еще и теобромин, который в определенном смысле может ее затормозить. Есть такое явление, как "эффект 30 минут" у дальнобойщиков. Допустим, они останавливаются в кафе, пьют кофе, а через полчаса после того, как выедут оттуда, они начинают погружаться в сон за рулем. Это как раз и связано с угнетающим действием теобромина, - рассказал собеседник "ВМ".

Однако многое в восприятии организмом кофе зависит от генетики человека и его особенностей по детоксикации кофеина.

- Разлагаясь и расщепляясь в нашем организме, кофеин превращается в мочевую кислоту. Это может приводить к развитию подагры - накоплению солей и мочевой кислоты в суставах. К тому же кофе обезвоживает организм и обладает мочегонным эффектом, - предупредил Поляков.

Не все так однозначно

Диетолог Елена Соломатина добавила, что у каждого человека есть своя восприимчивость кофеина. Поэтому кого-то этот напиток может взбодрить, а на кого-то не окажет никакого воздействия.

- Это зависит от количества рецепторов, от скорости привыкания, от самого кофе - сколько в нем кофеина, как и сколько он разрушается в организме, - объяснила эксперт.

Мнение о том, что кофе помогает похудеть, можно назвать отчасти правильным, считает эксперт. В зеленых сортах зерен для этого напитка содержится больше хлорогеновой кислоты, чем в обычных. Это антиоксидант, который снижает абсорбцию глюкозы из пищи и стимулирует организм активно использовать накопленные запасы. К тому же когда человек бодр, то он может потратить большее количество калорий.

- Что касается кофе и образования язв, то этот напиток имеет определенную кислотность, которая создает в желудке определенную среду. Если человек пьет его, ничего не съев, и если у него есть уже предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, то создаются условия повышенной кислотности, в которых защитная среда желудка разрушается, - объяснила диетолог.

В то же время если пить кофе после еды или между приемами пищи, то разрушительный эффект будет сильно снижен.

Тонус и давление

Существует мнение, что при беременности женщине лучше полностью отказаться от кофе. Однако, отметила собеседница "ВМ", в этом вопросе все вновь зависит от индивидуальных особенностей организма и его реакции.

- Кофе обладает способностью тонизировать, и тонуса матки это тоже касается, то есть напряжения мышц этого органа. Но это очень индивидуально. Кого-то кладут на сохранение беременности, а кто-то продолжает работать и активно двигаться долгие месяцы, - рассказала Соломатина.

Многие считают, что потребление кофе способствует развитию гипертонии. Однако на деле этот напиток будет препятствовать повышению давления, если пить его регулярно.

- В нем есть полифенолы, антиоксиданты, которые предотвращают окисление липидов. К тому же кофе отчасти может тонизировать сосуды. Это можно сравнить с закаливанием организма холодным душем. Но для кого-то будет положительный эффект от кофе, а для кого-то отрицательный, - предупредила диетолог.

С точки зрения биохимии кофе не повышает давление. Но с точки зрения тонизирующего действия - иногда бывает так, что человека нужно успокоить, а ни в коем случае не тонизировать.

- Еще кофе отчасти способствует обезвоживанию, и этим может вызвать повышение давления или тромбообразование. Но это совсем незначительный эффект, - заключила Соломатина.