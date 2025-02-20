https://news.day.az/gurmaniya/1729928.html Какие каши лучше всего подойдут для завтрака? Завтрак, по мнению специалистов, является основным приемом пищи, который питает организм энергией. Россияне чаще всего выбирают утром каши, руководствуясь тем, что в них много полезных компонентов. Так ли это на самом деле?
Какие каши лучше всего подойдут для завтрака?
Завтрак, по мнению специалистов, является основным приемом пищи, который питает организм энергией. Россияне чаще всего выбирают утром каши, руководствуясь тем, что в них много полезных компонентов. Так ли это на самом деле?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с "Радио 1" сообщила, что в кашах содержатся важные компоненты, снабжающие наш организм силами, передает Day.Az.
"Питание должно быть очень разнообразное, и каш великое множество. В большинстве своем они полезные, наполненные всеми питательными компонентами: огромным количеством минералов, волокнами, бета-глюканом. Бета-глюкан - это биологически активное вещество, которое снижает уровень холестерина, контролирует уровень сахара в крови, поддерживает уровень иммунной системы и обучает ее давать отпор поступающим неполезным компонентам, например, паразитам", - объяснила диетолог.
По ее словам, крупы, являясь длинными углеводами, поддерживают работоспособность и дают возможность заниматься физической нагрузкой.
"За счет волокон, содержащихся в крупах, поддерживается иммунитет. Растительные волокна - лучшее лакомство для микробиоты кишечника. Однако нужно использовать нерафинированные крупы", - уточнила эксперт.
Она добавила, что в настоящее время очень много рафинированной, пустой по наполнению пищи, из-за чего появляются проблемы со здоровьем.
"Пища пресыщена большим количеством жиров, углеводов, солью. Она будет привлекательна по вкусу и сформирует зависимость, но пользы не принесет. Обязательно читайте состав продуктов. Надо быть в помощь собственному организму", - заключила Королева.
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