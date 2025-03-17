Как помочь организму подготовиться к межсезонью?

Для облегчения перехода между сезонами важно поддерживать режим сна и отдыха, правильно питаться, включая овощи, фрукты и орехи, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая , передает Day.Az .

"Организм может адаптироваться к переменам погоды, хотя это может занять время. Для облегчения перехода между сезонами важно поддерживать режим сна и отдыха, правильно питаться, употребляя пищу, насыщенную витаминами, чтобы повысить иммунитет. Витамины C, D, E и группы B полезны в это время", - сказала Бурнацкая.

Она пояснила, что эти витамины содержатся в овощах, например в брокколи, фруктах, в цитрусовых и киви, а также в орехах и цельных злаках. Кроме того, регулярная физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить организм и повысить общее самочувствие.

"Вообще, весной желательно пересмотреть рацион. В это время стоит увеличивать потребление свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами, особенно витамином C и антиоксидантами. Полезны такие продукты, как шпинат, капуста, яйца, рыба и бобовые", - перечислила врач.

Бурнацкая порекомендовала делать упор на легкие, но питательные блюда. Это поможет организму наполняться энергией и справляться с весенней усталостью.