https://news.day.az/gurmaniya/1738089.html Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая Ромашка - это популярное растение, которое зачастую принимают во внутрь в виде чая. Такой напиток не только приносит большую пользу организму, но и обладает приятными вкусовыми качествами. Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с "Радио 1" порекомендовала убрать ромашковый чай из своего рациона из-за выделяемой пыльцы.
Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая
Ромашка - это популярное растение, которое зачастую принимают во внутрь в виде чая. Такой напиток не только приносит большую пользу организму, но и обладает приятными вкусовыми качествами.
Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с "Радио 1" порекомендовала убрать ромашковый чай из своего рациона из-за выделяемой пыльцы.
"Ромашка в огромном количестве выделяет пыльцу. На нее у людей бывает аллергия, то есть гиперреакция иммунной системы. Почему мы не разрешаем пить ромашковый чай? Потому что он содержит как раз пыльцу цветов", - сказала эксперт.
Она уточнила, что ромашковый чай пить не стоит, потому что далее развивается аллергия, которая может остаться на всю жизнь.
"Вот это ошибка многих. А потом мы видим реакцию иммунной системы. И надо пить аллергикам воду и черный ферментированный чай", - объяснила аллерголог.
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