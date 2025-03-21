Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая

Ромашка - это популярное растение, которое зачастую принимают во внутрь в виде чая. Такой напиток не только приносит большую пользу организму, но и обладает приятными вкусовыми качествами.

Людмила Лапа в беседе с " Аллерголог, иммунолог, терапевтв беседе с " Радио 1 " порекомендовала убрать ромашковый чай из своего рациона из-за выделяемой пыльцы.

"Ромашка в огромном количестве выделяет пыльцу. На нее у людей бывает аллергия, то есть гиперреакция иммунной системы. Почему мы не разрешаем пить ромашковый чай? Потому что он содержит как раз пыльцу цветов", - сказала эксперт.

Она уточнила, что ромашковый чай пить не стоит, потому что далее развивается аллергия, которая может остаться на всю жизнь.

"Вот это ошибка многих. А потом мы видим реакцию иммунной системы. И надо пить аллергикам воду и черный ферментированный чай", - объяснила аллерголог.