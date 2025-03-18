Ежедневная порция здоровья: почему так важно есть фрукты и овощи?

Врач-диетолог, терапевт, к.м.н., научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева рассказала, что в день стоит съедать около 500 г фруктов и овощей.

Как передает Day.Az, в беседе с сайтом aif.ru, специалист отметила, что лучше всего комбинировать продукты с содержанием бета-глюканов - это растворимые пищевые волокна, укрепляющие иммунитет.

По словам Солнцевой, частью овощного меню могут стать грибы, их можно добавлять в каши, например, в перловку. Такое блюдо станет источником зерновых и грибных бета-глюканов, пишет RT.

Кроме того, кисломолочные продукты обладают иммуностимулирующими свойствами, сюда же врач отнесла фрукты и квашеные овощи.