Назван неожиданный фактор, портящий свежие продукты

Вопрос о том, стоит ли мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике, вызывает много споров среди потребителей. Существует мнение, что хранение немытых овощей и фруктов в холодильнике может привести к распространению бактерий и загрязнению других продуктов. Так ли это на самом деле, "Газете.Ru" рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, передает Day.Az.

"Научные данные указывают на то, что мытье овощей и фруктов при последующем хранении в холодильнике может привести к сокращению срока хранения и порче продукта. Это связано с тем, что вода, остающаяся на поверхности продуктов после мытья, создает благоприятную среду для роста микроорганизмов, включая плесень и бактерии. Температура в холодильнике ниже комнатной, но все еще достаточно высокая для поддержания активности микроорганизмов. В результате продукты начинают быстрее портиться", - объяснила она.

Кроме того, мытье может повредить естественный защитный слой овощей и фруктов, который предотвращает потерю влаги и проникновение патогенов. Без этой защиты продукты становятся более уязвимыми к внешним воздействиям и быстрее увядают. К тому же при мытье увеличивается риск перекрестного загрязнения и бактерии могут переноситься с одного продукта на другой посредством воды.

Поэтому лучше мыть продукты непосредственно перед приготовлением или подачей на стол. Важно использовать чистую проточную воду и, при желании, специальные моющие средства, сертифицированные для пищевых целей.

"Чтобы минимизировать риск распространения бактерий и продлить срок хранения продуктов, рекомендуется хранить овощи и фрукты в отдельных контейнерах или пакетах. Это предотвратит контакт между разными видами продуктов и уменьшит вероятность перекрестного загрязнения. Регулярная уборка и дезинфекция полок и ящиков холодильника также помогает устранить потенциальные источники бактерий и плесени", - резюмировала эксперт.