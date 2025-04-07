Названы виды алкоголя, которыми можно заменить сухое вино при диабете

Самым "безопасным" алкогольным напитком для людей с диабетом является натуральное сухое вино. В качестве альтернативы также можно употреблять водку, джин, виски, коньяк или темное пиво с низким содержанием углеводов раз в неделю. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок, передает Day.Az.

По словам эксперта, сладкие напитки вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови. Особенно опасны в этом отношении крепленые вина.

Специалист уточнил, что при сахарном диабете рекомендуется обращать внимание на содержание углеводов в алкогольной продукции. Самым "безопасным" напитком является сухое вино, однако в качестве альтернативы можно употреблять и крепкие варианты спиртного - водку, джин, виски, коньяк.

"Содержание алкоголя в них высокое, но сахара практически нет. Рекомендуемая доза - не более 50-100 мл в день не чаще одного раза в неделю. Важно выбирать напитки высокого качества, без добавок и примесей", - объяснил Суслянок.

Эксперт добавил, что при сахарном диабете сухое вино также можно заменить темным пивом. Важным условием при этом будет низкое количество углеводов в напитке и умеренное потребление - до 300 мл один раз в неделю.