Китайские ученые назвали полезные свойства обезжиренного молока
Ученые из Второй народной больницы Ляочэн (Китай) установили, что люди, употребляющие обезжиренное молоко вместо цельного, реже страдают от мигрени.
Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале BMC Nutrition.
Научная работа была основана на данных Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 1999-2004 годы. Ученые проанализировали данные более восьми тысяч человек, изучив их рацион, образ жизни и социально-демографические характеристики.
Результаты показали, что регулярное употребление обезжиренного молока коррелировало со значительно меньшим риском мигреней по сравнению с цельным молоком. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, индекс массы тела, уровень физической активности, рацион и уровень дохода.
По словам ученых, общая частота потребления молока не влияла на вероятность развития мигрени - решающим оказался именно тип молочного продукта. Исследователи отметили, что насыщенные жиры и некоторые липиды в цельном молоке могут усиливать воспаление, способствующее развитию мигреней. Обезжиренное молоко, напротив, содержит меньше подобных веществ. При этом оно остается надежным источником витамина D, кальция и рибофлавина - компонентов, которые потенциально могут снижать риск приступов.
Результаты также показали, что женщины сообщали о мигренях почти в два раза чаще мужчин - 24% против 13%. Однако положительное влияние обезжиренного молока наблюдалось в обеих группах.
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