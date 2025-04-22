Названа безопасная суточная порция шашлыка

Шашлык - тяжелое блюдо, поэтому, чтобы избежать тяжести и негативных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стоит отдать предпочтение легкому гарниру, в частности некрахмалистым овощам, посоветовала нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хеснет" Татьяна Цигальницкая.

Как передает Day.Az, она рассказала "Известиям" о допустимой порции такого блюда.

"Мясо - безусловно, важный продукт для сохранения здоровья. Однако его приготовление на мангале снижает ценность мяса для организма, а в некоторых случаях доставляет дискомфорт, особенно если мясо слишком жирное. Если вы хотите, чтобы после майских застолий у вас остались только хорошие воспоминания, ограничьтесь одной порцией шашлыка в сутки и дополните его некрахмалистыми овощами - огурцами, зеленью, помидорами", - отметила эксперт.

Кроме того, стоит внимательно отнестись к количеству шашлыка. Здоровому человеку достаточно съесть 200-300 г, а людям с нарушениями работы ЖКТ - 100 г.

"Помните, что вечером организм готовится ко сну и многие процессы, в том числе пищеварения, замедляются. Не стоит есть шашлык вечером. Также в этот день стоит исключить употребление алкоголя и десертов", - рекомендовала нутрициолог.