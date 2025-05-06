Больше бодрости, меньше тревоги: может ли матча заменить утренний кофе

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Матча - это концентрированный зеленый чай, в котором содержатся L-теанин и EGCG. Эти элементы обладают успокаивающими свойствами, а сам напиток содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ей кофе, разбиралась "Вечерняя Москва", передает Day.Az.

Что говорят ученые

Исследование, опубликованное на портале Very Well Health, утверждает, что здоровые взрослые люди, которые пили матча в течение 15 дней, отметили значительное снижение тревожности. Несмотря на то что матча все же содержит кофеин, его значительно меньше, чем в чашке кофе.

Кофеин быстро усваивается в организме и стимулирует нервную систему. Это может спровоцировать выброс адреналина и кортизола, а следовательно, реакцию на стресс. Однако в матча есть дополнительные соединения, которые притупляют этот эффект. Ученые рекомендуют пить одну-две чашки матчи в день, чтобы со временем снизить уровень стресса. Даже редкое употребление этого напитка может оказать положительное влияние на организм.

Может ли матча стать альтернативой кофе

В беседе с "Вечерней Москвой" диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова подтвердила, что матча является полезным напитком. Фактически это побеги зеленого чая, которые мелко перемолоты и приготовлены специальным образом.

- Матча обладает более пролонгированным стимулирующим действием, но по вкусу, конечно, сильно отличается от кофе. Поэтому людям, привыкшим к одному напитку, будет сложно заменить его другим, - отметила эксперт.

По своим свойствам матча вполне может стать альтернативой кофе. Этот напиток обладает стимулирующим и тонизирующим действием и оказывает положительное влияние на нервную систему, добавила специалист.

- Если он дополнен молоком или какими-то другими альтернативными добавками, то может послужить хорошим перекусом. При этом он окажет меньшее возбуждение на нервную систему, чем кофе, - рассказала диетолог.

В то же время необязательно насовсем отказываться от кофе в пользу матчи. Так, например, существуют вариации кофе, приготовленные без кофеина, заключила Русакова.