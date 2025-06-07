Названы самые популярные летние блюда

Мужчины в России чаще предпочитают окрошку, а свекольник популярнее у женщин.

Как передает Day.Az, такими данными поделились аналитики SuperJob.

Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка - об этом рассказали четыре из десяти опрошенных. На втором месте - шашлык (36 процентов). Свекольник выбрали только четыре процента. Еще 19 процентов назвали вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

По сравнению с 2023 годом летние кулинарные пристрастия россиян почти не изменились, выяснили аналитики. Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины - 37 и 36 процентов голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли мужчины (42 процента против 38 процентов среди женщин). Свекольник россиянки выбирали чаще мужчин (восемь процентов против одного).

С ростом уровня доходов, как отмечается, растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.