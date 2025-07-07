Врач развеяла миф об опасности пальмового масла

Пальмовое масло при умеренном употреблении не опаснее других растительных жиров.

Как передает Day.Az, об этом заявила диетолог Сандра Вигелене из Колледжа VIA при Орхусском университете (Дания) в интервью изданию Wellness Pulse.

По словам специалиста, различают два типа пальмового масла - нерафинированное и рафинированное. Первый вариант, получаемый из свежих плодов, сохраняет красноватый цвет за счет высокого содержания антиоксидантов, каротиноидов и витамина Е. Оно также содержит мононенасыщенные жиры и может оказывать потенциально благоприятное влияние на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Однако в реальности подавляющее большинство продуктов содержат не нерафинированное красное масло, а его переработанную форму - рафинированное, отбеленное и дезодорированное (RBD) масло. В его составе значительно меньше питательных веществ. Это масло отличается стабильностью при высоких температурах, нейтральным вкусом и запахом, благодаря чему широко используется в пищевой промышленности.

Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами, прежде всего пальмитиновой. Некоторые исследования показали, что она может играть роль в повышении уровня "плохого" ЛПНП-холестерина. Однако, как отметила доктор Вигелене, из-за уникального сочинения прочих жирных кислот пальмовое масло может оказывать менее выраженное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, чем предполагалось ранее.

При этом влияние на уровень триглицеридов, по данным других исследований, может быть более заметным.

Триглицериды - это простые жиры и один из наиболее важных энергетических материалов в организме человека. Они помогают телу сохранять тепло и защищают внутренние органы от механических повреждений, однако при избытке провоцируют ожирение и другие серьезные заболевания.

"Однако пальмовое масло - всего лишь один из многих компонентов рациона, - подчеркнула эксперт. - Если человек потребляет слишком много насыщенных жиров, угроза здоровью будет присутствовать вне зависимости от типа их источника".

Врач напомнила, что насыщенными жирами богаты мясо, молочные продукты и кондитерские изделия. По словам диетолога, важно учитывать не столько отдельный компонент, сколько общую структуру питания.

"Если рацион сбалансирован, а образ жизни - здоровый, периодическое употребление продуктов с пальмовым маслом не представляет опасности", - заключила специалист.