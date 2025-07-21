Развенчан популярный миф о вреде яиц

Новое исследование Университета Южной Австралии, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), опровергло давнее мнение о вреде яиц для сердца.

Как передает Day.Az, ученые проанализировали влияние холестерина из пищи и насыщенных жиров на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - так называемого "плохого" холестерина.

В исследовании использовали данные о рационе и состоянии здоровья участников, которые ежедневно съедали до двух яиц в условиях рациона с высоким содержанием холестерина, но низким уровнем насыщенных жиров. Наблюдение показало, что такой режим питания не приводил к росту ЛПНП и не увеличивал риск сердечно‑сосудистых заболеваний.

Ученые установили, что основной фактор повышения холестерина - избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Это позволяет пересмотреть устоявшиеся рекомендации и указывает на то, что яйца могут входить в рацион без негативного влияния на сердце, если питание в целом сбалансировано и количество насыщенных жиров ограничено.