Диетолог сравнила пользу натуральной и поваренной соли

Морская, розовая и другие сорта соли мало чем отличаются от обычной поваренной соли, уверена диетолог Соня Помбо.

Как передает Day.Az, в беседе с The Guardian она сравнила пользу и риски разных сортов соли.

По словам диетолога, некоторые виды соли, например морская, позиционируются как натуральные и соответственно более полезные. В качестве преимущества указывают на содержание в них минералов. "Если посмотреть, какое крошечное количество калия и магния в них содержится, становится смешно. Хотите микронутриентов - съешьте фрукт", - посоветовала она.

Эксперт подчеркнула, что любая соль, независимо от места ее происхождения, несет потенциальный вред здоровью. Она пояснила, что допустимая суточная доза составляет шесть граммов в сутки, при превышении этого объема появляется риск повышения артериального давления и развития сопутствующих заболеваний. "Последние данные показывают, что мы едим на 40 процентов больше", - уточнила она.

Единственным полезным способом употребления любой соли Помбо назвала сокращение ее количества в рационе. Для этого она рекомендовала чаще готовить дома и избегать продуктов с высоким содержанием соли - обычно это полуфабрикаты.