Нутрициолог дала советы по правильному расчету калорий

Одной из основных причин лишнего веса является избыточная калорийность питания. Важно найти баланс, который позволит терять вес, оставаясь при этом сытым, рассказала в понедельник, 1 сентября, нутрициолог Галина Леонова, передает Day.Az.

С возрастом потребности организма снижаются, а физическая активность уменьшается, поэтому без корректировки рациона вес может расти. В комментарии RuNews24.ru врач отметила, что скрытые калории часто содержатся в готовых соусах и обработанных продуктах.

Для расчета суточной нормы можно использовать формулу Харриса-Бенедикта или онлайн-калькуляторы. По словам специалиста, снижение калорийности остается самым безопасным способом похудения, в отличие от жестких голоданий. Важно при этом сохранять чувство сытости и выбирать качественные продукты.

Леонова добавила, что генетика может влиять на склонность к набору веса, но сбалансированное питание, например по принципам средиземноморской диеты, и регулярная активность помогают компенсировать этот фактор.