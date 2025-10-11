Кому противопоказано кокосовое молоко
Кокосовое молоко считается трендовой альтернативой обычному. Многие полностью ушли от продуктов коровьего происхождения, заменяя их таким растительным продуктом.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" заявил, что есть несколько противопоказаний для употребления кокосового молока, передает Day.Az.
"Чаще всего это аллергия на кокос. У некоторых людей она может дойти вплоть до анафилактического шока. Может быть еще индивидуальная непереносимость. Это такие прямые или абсолютные противопоказания, но есть еще и относительные", - сказал он.
По словам врача, не желательно пить кокосовое молоко людям с атеросклерозом и повышенным уровнем холестерина.
"Иногда говорят, что при избыточном весе противопоказано потребление, но кто-то говорит, что можно для похудения. Еще к относительным относятся заболевания желудочно-кишечного тракта: панкреатиты, желчнокаменная болезнь. Также противопоказаниями являются такие болезни, как подагра и мигрень", - объяснил Бобровский.
